Пахолкова (Лощилова) София Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахолкова (Лощилова) София Ивановна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

04.05.1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1835 ст.

Отец: Лощилов Иван Иванович

Мать: Лощилова Мария Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Восприемник: умершего Коллежского Асессора Николая Фортунатова дочь девица Екатерина Николаева.
Бракосочетание
10.11.1852 ст.

Муж: Пахолков Дмитрий Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Поручители: по жениху - помощник Инспектора Вологодской семинарии кандидат Федор Исполлинов и Коллежский Регистратор Максим Васильев Пахолков; по невесте - Коллежский Секретарь Аполлон Иванов Лощилов ... Показать все
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пахолкова Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Васильевич

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Пахолкова Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Васильевич

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Пахолкова София Дмитриевна

Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Васильевич

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Пахолкова Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Васильевич

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1863 ст.

Дочь: Пахолкова Юлия Дмитриевна

Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Васильевич

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Пахолкова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Васильевич

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.10.1868 ст.

Сын: Пахолков Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Васильевич

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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