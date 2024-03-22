Пахолкова (Лощилова) София Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.05.1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1835 ст.
Отец: Лощилов Иван Иванович
Мать: Лощилова Мария Федоровна
Восприемник: умершего Коллежского Асессора Николая Фортунатова дочь девица Екатерина Николаева.
Бракосочетание
10.11.1852 ст.
Поручители: по жениху - помощник Инспектора Вологодской семинарии кандидат Федор Исполлинов и Коллежский Регистратор Максим Васильев Пахолков; по невесте - Коллежский Секретарь Аполлон Иванов Лощилов ... Показать все
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пахолкова Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Пахолкова Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Пахолкова София Дмитриевна
Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Пахолкова Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1863 ст.
Дочь: Пахолкова Юлия Дмитриевна
Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Пахолкова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
29.10.1868 ст.
Сын: Пахолков Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Васильевич
Смерть
Неизвестно