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Пахолков Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

29.10.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1868 ст.

Отец: Пахолков Дмитрий Васильевич

Мать: Пахолкова (Лощилова) София Ивановна

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахолкова (Ростиславина) Раиса Витальевна

Образование
1888
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Закончил Духовную Семинарию со званием Студента.
Работа или профессия
С 16.01.1889 по 15.09.1890 ст.
Михайловское, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Состоял учителем и исправлял должность Законоучителя Михайло-Архангельской Кубеницкой церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
16.09.1890 ст.
Марковская, Усть-Кубинский район, Вологодская область
Рукоположен во священника к Николаевской Авксентьевской и Богородицкой Святораменской церквям Кадниковского уезда
Рождение ребёнка
1891

Сын: Пахолков Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Пахолкова (Ростиславина) Раиса Витальевна

Марковская, Усть-Кубинский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Пахолков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Пахолкова (Ростиславина) Раиса Витальевна

Марковская, Усть-Кубинский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Пахолков Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Пахолкова (Ростиславина) Раиса Витальевна

Марковская, Усть-Кубинский район, Вологодская область
Работа или профессия
08.10.1896 ст.
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Утвержден в должности Вельского уездного наблюдателя церковных школ с увольнением от прихода и причисления к Вельскому Троицкому Собору сверх штата.
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Пахолкова Юлия Дмитриевна

Мать ребёнка: Пахолкова (Ростиславина) Раиса Витальевна

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Пахолков Вениамин Дмитриевич

Мать ребёнка: Пахолкова (Ростиславина) Раиса Витальевна

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Пахолкова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Пахолкова (Ростиславина) Раиса Витальевна

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Пахолков Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Пахолкова (Ростиславина) Раиса Витальевна

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
19.04.1904 ст.
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
На основании определения Св.Синода от 19 апреля 1904 г. за N 3825 по должности Наблюдателя церковных школ Вельского уезда причислен к штату Вельского Троицкого собора.
Смерть
Неизвестно

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