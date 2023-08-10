Пахолков Дмитрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения29.10.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1868 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
1888
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Закончил Духовную Семинарию со званием Студента.
Работа или профессия
С 16.01.1889 по 15.09.1890 ст.
Михайловское, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Состоял учителем и исправлял должность Законоучителя Михайло-Архангельской Кубеницкой церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
16.09.1890 ст.
Рукоположен во священника к Николаевской Авксентьевской и Богородицкой Святораменской церквям Кадниковского уезда
Рождение ребёнка
1891
Сын: Пахолков Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Пахолкова (Ростиславина) Раиса Витальевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Пахолков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Пахолкова (Ростиславина) Раиса Витальевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Пахолков Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Пахолкова (Ростиславина) Раиса Витальевна
Работа или профессия
08.10.1896 ст.
Утвержден в должности Вельского уездного наблюдателя церковных школ с увольнением от прихода и причисления к Вельскому Троицкому Собору сверх штата.
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Пахолкова Юлия Дмитриевна
Мать ребёнка: Пахолкова (Ростиславина) Раиса Витальевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Пахолков Вениамин Дмитриевич
Мать ребёнка: Пахолкова (Ростиславина) Раиса Витальевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Пахолкова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Пахолкова (Ростиславина) Раиса Витальевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Пахолков Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Пахолкова (Ростиславина) Раиса Витальевна
Работа или профессия
19.04.1904 ст.
На основании определения Св.Синода от 19 апреля 1904 г. за N 3825 по должности Наблюдателя церковных школ Вельского уезда причислен к штату Вельского Троицкого собора.
Смерть
Неизвестно