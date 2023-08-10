Пахолкова (Ростиславина) Раиса Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахолкова (Ростиславина) Раиса Витальевна

Место рождения

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Ростиславин Виталий Павлович

Мать: Ростиславина (Комарова) Евлампия Григорьевна

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахолков Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Пахолков Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Дмитриевич

Марковская, Усть-Кубинский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Пахолков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Дмитриевич

Марковская, Усть-Кубинский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Пахолков Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Дмитриевич

Марковская, Усть-Кубинский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Пахолкова Юлия Дмитриевна

Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Дмитриевич

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Пахолков Вениамин Дмитриевич

Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Дмитриевич

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Пахолкова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Дмитриевич

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Пахолков Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Дмитриевич

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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