Пахолкова (Ростиславина) Раиса Витальевна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Сын: Пахолков Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Пахолков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Пахолков Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Пахолкова Юлия Дмитриевна
Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Пахолков Вениамин Дмитриевич
Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Пахолкова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Пахолков Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Пахолков Дмитрий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно