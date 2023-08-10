Ростиславина (Комарова) Евлампия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Сын: Ростиславин Александр Витальевич
Отец ребёнка: Ростиславин Виталий Павлович
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Ростиславин Евлампий Витальевич
Отец ребёнка: Ростиславин Виталий Павлович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ростиславина Градислава Витальевна
Отец ребёнка: Ростиславин Виталий Павлович
Рождение ребёнка
25.04.1871 ст.
Дочь: Савинова (Ростиславина) Вера Витальевна
Отец ребёнка: Ростиславин Виталий Павлович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Пахолкова (Ростиславина) Раиса Витальевна
Отец ребёнка: Ростиславин Виталий Павлович
Рождение ребёнка
09.02.1878 ст.
Дочь: Ростиславина Надежда Витальевна
Отец ребёнка: Ростиславин Виталий Павлович
Рождение ребёнка
15.01.1880 ст.
Дочь: Ростиславина Александра Витальевна
Отец ребёнка: Ростиславин Виталий Павлович
Смерть
Неизвестно