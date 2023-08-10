Ростиславина (Комарова) Евлампия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростиславина (Комарова) Евлампия Григорьевна

Место рождения

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ростиславин Виталий Павлович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Ростиславин Александр Витальевич

Отец ребёнка: Ростиславин Виталий Павлович

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Ростиславин Евлампий Витальевич

Отец ребёнка: Ростиславин Виталий Павлович

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ростиславина Градислава Витальевна

Отец ребёнка: Ростиславин Виталий Павлович

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.04.1871 ст.

Дочь: Савинова (Ростиславина) Вера Витальевна

Отец ребёнка: Ростиславин Виталий Павлович

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Пахолкова (Ростиславина) Раиса Витальевна

Отец ребёнка: Ростиславин Виталий Павлович

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.02.1878 ст.

Дочь: Ростиславина Надежда Витальевна

Отец ребёнка: Ростиславин Виталий Павлович

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.01.1880 ст.

Дочь: Ростиславина Александра Витальевна

Отец ребёнка: Ростиславин Виталий Павлович

Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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