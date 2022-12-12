деревня Ильинская Поповка, деревня Ильинская Поповка, Харовский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Ильинская Поповка

Харовский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
5092Чевецкий-Ильинский, пог.при рч. Чевце.10610841512Церковь православная 1.
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Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Ильинская волость
1912КоншинскаяБ. Созон. 1-еИльинскийВолоцкого603286
20КоншинскаяБ. Созон. 1-еИльинскийАпухтиной6034208
21КоншинскаяИвачинск.ИльинскийКобелевой603221

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Харовский район
243887Ильинская Поповкадеревня59°59'с.ш.40°27'в.д.O-37-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Харовский муниципальный район, Ильинское сельское поселение
19652409161д Ильинская Поповкадеревня
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