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Лощилов Павел Иванович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

13.06.1832 ст.

Дата смерти

24.12.1832 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1832 ст.

Отец: Лощилов Иван Иванович

Мать: Лощилова Мария Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. 13 июня 1832 года той же церкви у дьячка Ивана Иванова Лощилова от жены Марии Федоровой родился сын Павел. Восприемником при крещении был служащий... Показать все
Смерть
24.12.1832 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. Умер от родимца. Похоронен на Горбачевском кладбище. (ГАВО ф.1063, о.1, д.877, л.77)
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