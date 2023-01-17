Лощилов Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения13.06.1832 ст.
Дата смерти24.12.1832 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.06.1832 ст.
Отец: Лощилов Иван Иванович
Мать: Лощилова Мария Федоровна
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. 13 июня 1832 года той же церкви у дьячка Ивана Иванова Лощилова от жены Марии Федоровой родился сын Павел. Восприемником при крещении был служащий... Показать все
Смерть
24.12.1832 ст.
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. Умер от родимца. Похоронен на Горбачевском кладбище. (ГАВО ф.1063, о.1, д.877, л.77)