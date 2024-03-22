Лощилов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения02.07.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1842 ст.
Отец: Лощилов Иван Иванович
Мать: Лощилова Мария Федоровна
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. (ГАВО ф.496, оп.1, д.13355)
Образование
С 1858 по 1860
Причетнический класс Вологодской Духовной семинарии. (ГАВО ф.496, о.1, д.12798)
Работа или профессия
18.07.1868
Уволен из духовного звания. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1868 №17, стр.412)
Смерть
Неизвестно