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Лощилов Александр Иванович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

02.07.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1842 ст.

Отец: Лощилов Иван Иванович

Мать: Лощилова Мария Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды. (ГАВО ф.496, оп.1, д.13355)
Образование
С 1858 по 1860
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причетнический класс Вологодской Духовной семинарии. (ГАВО ф.496, о.1, д.12798)
Работа или профессия
18.07.1868
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из духовного звания. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1868 №17, стр.412)
Смерть
Неизвестно
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