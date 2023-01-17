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Лощилов Федор Иванович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

19.01.1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1840 ст.

Отец: Лощилов Иван Иванович

Мать: Лощилова Мария Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды.
Образование
С 1852 по 1858
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодская Духовная семинария. (ГАВО ф.496, оп.1, д.12798)
Работа или профессия
1864
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Чиновник, Колежский Регистратор.
Смерть
Неизвестно
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