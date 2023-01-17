Лощилов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения19.01.1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1840 ст.
Отец: Лощилов Иван Иванович
Мать: Лощилова Мария Федоровна
Спасопреображенская на Болоте церковь города Вологды.
Образование
С 1852 по 1858
Вологодская Духовная семинария. (ГАВО ф.496, оп.1, д.12798)
Работа или профессия
1864
Чиновник, Колежский Регистратор.
Смерть
Неизвестно