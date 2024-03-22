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Лощилов Павел Иванович

Место рождения

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Лощилов Иван Михайлович

Мать: Лощилова Прасковья Афанасьевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1820
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в 3 классе Семинарии.
Работа или профессия
1825
Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край
Дьячок Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Вологодского уезда. Холост.
Бракосочетание
Около 1832

Жена: Лощилова Александра Михайловна

Смерть
До 1834
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