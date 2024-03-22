Лощилов Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Образование
1820
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в 3 классе Семинарии.
Работа или профессия
1825
Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край
Дьячок Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Вологодского уезда. Холост.
Бракосочетание
Около 1832
Смерть
До 1834