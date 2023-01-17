Лощилов Аполлон Иванович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Бракосочетание
Около 05.07.1837 ст.
Рождение ребёнка
01.07.1839 ст.
Сын: Лощилов Александр Аполлонович
Мать ребёнка: Лощилова Мария Александровна
Метрические книги церквей г. Вологды за 1839 г. Т.1 Николаевская во Владычной Слободе церковь. 01.07.1839 родился Александр. Родители: служащий в Вологодской казенной палате коллежский регистратор Ап... Показать все
Рождение ребёнка
1840
Сын: Лощилов Павел Аполлонович
Мать ребёнка: Лощилова Мария Александровна
Работа или профессия
С 1842 по 1850
Чиновник. Губернский Секретарь. (Исповедные ведомости Николаевской во Владычной слободе церкви г. Вологды за 1842-1850, 1852-1854 годы. ГАВО. ф.1063, о.24, д.3, лл.4, 24, 43, 61, 83, 104, 128, 148, 16... Показать все
Работа или профессия
1853
Чиновник. Титулярный Советник. (Исповедные ведомости Николаевской во Владычной слободе церкви г. Вологды за 1842-1850, 1852-1854 годы. ГАВО. ф.1063, о.24, д.3, л.213)
Работа или профессия
1854
Чиновник. Коллежский Секретарь. (Исповедные ведомости Николаевской во Владычной слободе церкви г. Вологды за 1842-1850, 1852-1854 годы. ГАВО. ф.1063, о.24, д.3, л.233)
Работа или профессия
1857
Чиновник, Коллежский Секретарь.
Смерть
Неизвестно