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Лощилов Аполлон Иванович

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Место рождения

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Лощилов Иван Михайлович

Мать: Лощилова Прасковья Афанасьевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 05.07.1837 ст.

Жена: Лощилова Мария Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.07.1839 ст.

Сын: Лощилов Александр Аполлонович

Мать ребёнка: Лощилова Мария Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрические книги церквей г. Вологды за 1839 г. Т.1 Николаевская во Владычной Слободе церковь. 01.07.1839 родился Александр. Родители: служащий в Вологодской казенной палате коллежский регистратор Ап... Показать все
Рождение ребёнка
1840

Сын: Лощилов Павел Аполлонович

Мать ребёнка: Лощилова Мария Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
С 1842 по 1850
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Чиновник. Губернский Секретарь. (Исповедные ведомости Николаевской во Владычной слободе церкви г. Вологды за 1842-1850, 1852-1854 годы. ГАВО. ф.1063, о.24, д.3, лл.4, 24, 43, 61, 83, 104, 128, 148, 16... Показать все
Работа или профессия
1853
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Чиновник. Титулярный Советник. (Исповедные ведомости Николаевской во Владычной слободе церкви г. Вологды за 1842-1850, 1852-1854 годы. ГАВО. ф.1063, о.24, д.3, л.213)
Работа или профессия
1854
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Чиновник. Коллежский Секретарь. (Исповедные ведомости Николаевской во Владычной слободе церкви г. Вологды за 1842-1850, 1852-1854 годы. ГАВО. ф.1063, о.24, д.3, л.233)
Работа или профессия
1857
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Чиновник, Коллежский Секретарь.
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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