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Лощилов Александр Аполлонович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

01.07.1839 ст.

Дата смерти

02.07.1839 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1839 ст.

Отец: Лощилов Аполлон Иванович

Мать: Лощилова Мария Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрические книги церквей г. Вологды за 1839 г. Т.1 Николаевская во Владычной Слободе церковь. 01.07.1839 родился Александр. Родители: служащий в Вологодской казенной палате коллежский регистратор Ап... Показать все
Смерть
02.07.1839 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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