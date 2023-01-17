Лощилов Александр Аполлонович
Место рождения
Дата рождения01.07.1839 ст.
Дата смерти02.07.1839 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1839 ст.
Метрические книги церквей г. Вологды за 1839 г. Т.1 Николаевская во Владычной Слободе церковь. 01.07.1839 родился Александр. Родители: служащий в Вологодской казенной палате коллежский регистратор Ап... Показать все
Смерть
02.07.1839 ст.