Лощилова (Боброва) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1836
Бракосочетание
Около 05.07.1837 ст.
Рождение ребёнка
01.07.1839 ст.
Сын: Лощилов Александр Аполлонович
Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Иванович
Метрические книги церквей г. Вологды за 1839 г. Т.1 Николаевская во Владычной Слободе церковь. 01.07.1839 родился Александр. Родители: служащий в Вологодской казенной палате коллежский регистратор Ап... Показать все
Рождение ребёнка
1840
Сын: Лощилов Павел Аполлонович
Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Иванович
Смерть
Неизвестно