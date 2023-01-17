Лощилова (Боброва) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лощилова (Боброва) Мария Александровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
До 1836

Муж: Карсаков Павел Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 05.07.1837 ст.

Муж: Лощилов Аполлон Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.07.1839 ст.

Сын: Лощилов Александр Аполлонович

Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрические книги церквей г. Вологды за 1839 г. Т.1 Николаевская во Владычной Слободе церковь. 01.07.1839 родился Александр. Родители: служащий в Вологодской казенной палате коллежский регистратор Ап... Показать все
Рождение ребёнка
1840

Сын: Лощилов Павел Аполлонович

Отец ребёнка: Лощилов Аполлон Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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