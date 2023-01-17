Лощилов Павел Аполлонович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти06.08.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Работа или профессия
С 1865 по 1866
Младший помошник управляющего сбором Ярославско-Вологодского акцизно-питейного управления Губернский Секретарь Павел Аполлонович Лощилов (в г. Вологде). (Памятная книжка, 1865-1866 гг., с. 53)
Работа или профессия
С 1867 по 1868
Вологодское Губернское акцизное управление. Окружное управление 1 округа в г. Вологде. Помошник надзирателя акцизными сборами Колежский Секретарь Павел Аполлонович Лощилов. (Памятная книжка, 1867-1868... Показать все
Работа или профессия
1868
Собранием городской думы впервые выбран на должность церковного старосты при Введенской кладбищенской церкви.
Работа или профессия
С 1869 по 1905
Попечитель и староста Введенского кладбищенского храма.
Работа или профессия
1870
Окружное управление акцизных сборов 1 округа. Помошник Надзирателя акцизных сборов Колежский Секретарь Павел Аполлонович Лощилов. (Памятная книжка, 1870 г., с. 24)
Работа или профессия
1873
Акцизное управление 1 округа. Младший помошник Надзирателя акцизных сборов Титулярный Советник Павел Аполлонович Лощилов. (Памятная книжка Вологодской губернии, 1873 г., с. 25)
Работа или профессия
С 1875 по 1876
Окружное акцизное управление 1 округа в г. Вологде. Младший помошник Надзирателя Титулярный Советник Павел Аполлонович Лощилов, кавалер ордена Святой Анны 3 степени. (Памятная книжка Вологодской губер... Показать все
Награда
Около 1875
Орден Святой Анны 3 степени.
Работа или профессия
С 22.05.1877 по 22.12.1877 ст.
Лысая Гора, Миколаївська область
Во время русско-турецкой войны - заведующий подвижным военным госпиталем в местечке Лысая гора, Елизаветградского уезда Херсонской губернии в 6 верстах от станции Бендурка.
Работа или профессия
С 1879 по 1880
Распорядитель Управления общественного страхования Титулярный Советник Павел Аполлонович Лощилов. (Памятная книжка Вологодской губернии, 1879 г., с. 29: Пам. кн., 1880 г., с. 34)
Работа или профессия
С 1879 по 1881
Городская Дума. Гласный - Титулярный Советник Павел Аполлонович Лощилов. (Памятная книжка Вологодской губернии, 1879 г., с. 28; Вологододский календарь, 1881 г., с. 9.)
Работа или профессия
С 1881 по 1883
Распорядитель Вологодского управления общества взаимного страхования от огня имуществ. (Вологод. календ., 1881 г., с. 10; Вологод. календ., 1882 г., с. 10;Вологод. календ., 1883 г., с. 7)
Работа или профессия
1881
Губернское Акцизное Управление. 1 округ - уезды Вологодский и Грязовецкий. Младший помошник акцизного надзирателя по 2-му участку - Титулярный Советник Павел Аполлонович Лощилов. (Вологод. календ., 18... Показать все
Работа или профессия
1882
Член Совета Вологодского благотворительного общества. Коллежский асессор. (Вологодский календарь, 1882 г., с. 93)
Работа или профессия
С 1882 по 1883
Младший ревизор Вологодского губернского акцизного управления. (Вологод. календ., 1882 г., с. 19; Вологод. календ., 1883 г., с. 15)
Работа или профессия
1883
Уездный гласный Вологодского уездного земского собрания от г. Вологды. (Вологод. календ., 1883 г., с. 27)
Работа или профессия
1887
Распорядитель Вологодского управления общества взаимного страхования от огня имуществ. Надворный советник. (Адрес-календ., 1887 г., с. 10) Младший ревизор Вологодского губернского акцизного управлени... Показать все
Работа или профессия
С 1893 по 1897
Старший ревизор Вологодского губернского акцизного управления. (Пам. кн., 1893-1894 гг., с. 29; Пам. кн., 1896-1897 гг., с. 32) Действительный член губернского попечительства детских приютов. Директо... Показать все
Работа или профессия
С 1893 по 1894
Гласный Вологодской городской думы. Председательствующий думы по 120-й статье Городского положения. (Пам. кн., 1893-1894 гг., с. 10-11) Распорядитель Вологодского управления общества взаимного страхо... Показать все
Работа или профессия
07.05.1895 ст.
Собранием городской думы выбран в попечительный Совет Мариинской женской гимназии. (ГАВО. Ф. 476. Оп. 1. Д. 540).
Работа или профессия
С 1896 по 1897
Гласный Вологодской городской думы. (Пам. кн., 1896-1897 гг., с. 11) Распорядитель управления Вологодского общества взаимного страхования от огня имуществ. Статский советник. (Пам. кн., 1896-1897 гг.... Показать все
Работа или профессия
19.12.1896 ст.
Собранием городской думы выразили искреннюю признательность гласному думы Павлу Александровичу Лощилову за 28-летнюю полезную службу его церковным старостой при Введенской кладбищенской церкви и выбра... Показать все
Работа или профессия
27.06.1897 ст.
Городской думой избран в члены учетного Комитета при городском банке на 4 года. (ГАВО. Ф. 476. Оп. 1. Д. 542. Л. 66).
Работа или профессия
02.07.1897 ст.
Собранием городской думы выбран заведующим первым военно-конным участком в Вологде. (ГАВО. Ф.476, Оп.1, Д.542, Л.70)
Работа или профессия
27.09.1898 ст.
На экстренном собрании городской думы гласный думы П.А. Лощилов избран делегатом в Правительственную Комиссию при Железнодорожном Департаменте для решения необходимости проектирования новой железнодо... Показать все
Работа или профессия
28.01.1899 ст.
Собранием городской думы выбран Членом Совета Мариинской женской гимназии. (ГАВО. Ф.476. Оп.1. Д.545. Л.12)
Работа или профессия
31.03.1899 ст.
Собранием городской думы выбран в комиссию для выработки программы празднества 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина. (ГАВО. Ф.476. Оп.1. Д.545. Л.32)
Работа или профессия
25.06.1899 ст.
Попечителем городского приходского училища, именуемого Колесниковским, выбран гласный думы П.А. Лощилов. (ГАВО. Ф.476. Оп.1. Д.545. Л.104)
Работа или профессия
30.06.1899 ст.
Избран в Совет из 4 лиц, гласных думы, для заведования бесплатной для бедных столовой с ночлежным при ней приютом. (ГАВО. Ф.476. Оп.1. Д.545. Л.120)
Работа или профессия
С 1899 по 1900
Гласный Вологодской городской управы (Пам. кн. и адрес-календ., 1899-1900 гг., с. 156). Распорядитель управления Вологодского страхового от огня обществ. Статский советник (там же, с. 157). Член попеч... Показать все
Работа или профессия
17.05.1901 ст.
Заседанием городской думы выбран временный председатель городской думы П.А. Лощилов. Также дума выразила глубокую благодарность П.А. Лощилову как депутату, ходатайствовавему об устройстве через Вологд... Показать все
Работа или профессия
27.09.1901 ст.
Собранием городской думы избран в Ревизионную комиссию. (ГАВО. Ф.476. Оп.1. Д.546. Л.81)
Работа или профессия
1901
Гласный Вологодскойгородской думы. Статский советник (Адрес-календ., 1901 г., с. 11). Распорядитель управления Вологодского страхового от огня общества (там же, с. 12). Член попечительного совета Воло... Показать все
Работа или профессия
26.02.1902 ст.
Собранием городской думы выбран в пожарную комиссию. На этом же собрании Церковным старостой Вологодской градской Введенской кладбищенской церкви, выбран на новое трехлетие служивший в этой должности ... Показать все
Работа или профессия
30.04.1903 ст.
Гласный думы П.А. Лощилов избран в депутацию на празднование 200-летия дня основания города Санкт-Петербурга. (ГАВО. Ф.476. Оп.1. Д.549. Л.48)
Работа или профессия
23.05.1903 ст.
Заседанием городской думы избран в члены Совета Мариинской женской гимназии. (ГАВО. Ф.476 Оп.1. Д.549. Л.75).
Работа или профессия
02.09.1903 ст.
Заседанию городской думы доложено заявление гласного П.А. Лощилова об устройстве электрического освещения в городе. Постановили: Согласиться с докладом, уполномочить городскую управу принять на себя у... Показать все
Работа или профессия
03.10.1903 ст.
Попечителем 7-го городского мужского училища имени Т.Е. Колесникова избран П.А. Лощилов. Также он выбран на четырехлетие заведующим бесплатной столовой и ночлежным приютом. (ГАВО. Ф.476. Оп.1. Д.549.... Показать все
Работа или профессия
20.05.1904 ст.
Выбран в комиссию для составления инвентаря городских имуществ. (ГАВО. Ф.476. Оп.1. Д.552. Л.29)
Работа или профессия
С 1904 по 1905
Распорядитель Вологодского общества взаимного страхования от огня имуществ (Адрес-календ., 1904-1905 гг., с. 10). Член попечительного совета Вологодской Мариинской женской гимназии (там же, с. 38). По... Показать все
Смерть
06.08.1905 ст.
Лощилов Павел Аполлонович, 6 августа 1905, отставной Статский Советник, 62 года, умер от удара. Похоронен на Введенском кладбище.