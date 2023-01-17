село Лысая Гора, село Лысая Гора, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Лысая Гора

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
1751Лысая Гора, мест. вл.при рч. Черном Ташлыке.902547013501281Церковь православная 1. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Лысогорская волость
451. Лысая Гора, местечко бывшее государственное, при речке Черном Ташлыке, дворов 730, жителей 3068, волостное правление (уездный город в 120 верстах), 2 церкви правосла Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16450Лиса Гораселоцентр сільської радир-н Первомайськийсільрада Лисогірська
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