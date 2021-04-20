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Лощилов Сосипатр Николаевич

Место рождения

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

После 1914

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Лощилов Николай Иванович

Мать: Лощилова (Черняева) Мария Васильевна

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Образование
14.09.1853 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Закончил высшее отделение Вологодского духовного училища.
Работа или профессия
11.03.1854 ст.
Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Посвящен в пономаря к Леонтиевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
28.01.1869 ст.
Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен в викарного диакона.
Бракосочетание
Около 1870

Жена: Лощилова Александра Александровна

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
14.09.1870 ст.
Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Зачислен штатным диаконом Леонтиевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
28.01.1872 ст.

Дочь: Вересова (Лощилова) Градислава Сосипатровна

Мать ребёнка: Лощилова Александра Александровна

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Леонтиевская Верхвологодская церковь. Восприемник: мать его [отца] родная, вдова пономарица Мария Васильева Лощилова.
Рождение ребёнка
14.08.1875 ст.

Сын: Лощилов Рафаил Сосипатрович

Мать ребёнка: Лощилова Александра Александровна

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник: Вологодского духовного училища 3-го класса ученик Александр Васильевич Белышев.
Работа или профессия
06.10.1911 ст.
Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Уволен за штат.
Смерть
После 1914
Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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