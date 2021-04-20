Лощилов Сосипатр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиПосле 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Образование
14.09.1853 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Закончил высшее отделение Вологодского духовного училища.
Работа или профессия
11.03.1854 ст.
Посвящен в пономаря к Леонтиевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
28.01.1869 ст.
Рукоположен в викарного диакона.
Бракосочетание
Около 1870
Работа или профессия
14.09.1870 ст.
Зачислен штатным диаконом Леонтиевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
28.01.1872 ст.
Дочь: Вересова (Лощилова) Градислава Сосипатровна
Мать ребёнка: Лощилова Александра Александровна
Леонтиевская Верхвологодская церковь. Восприемник: мать его [отца] родная, вдова пономарица Мария Васильева Лощилова.
Рождение ребёнка
14.08.1875 ст.
Сын: Лощилов Рафаил Сосипатрович
Мать ребёнка: Лощилова Александра Александровна
Восприемник: Вологодского духовного училища 3-го класса ученик Александр Васильевич Белышев.
Работа или профессия
06.10.1911 ст.
Уволен за штат.
Смерть
После 1914