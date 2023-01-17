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Лощилова Александра Александровна

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Место рождения

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1870

Муж: Лощилов Сосипатр Николаевич

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.01.1872 ст.

Дочь: Вересова Градислава Сосипатровна

Отец ребёнка: Лощилов Сосипатр Николаевич

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф.496, о.30, д.29, л.4
Рождение ребёнка
14.08.1875 ст.

Сын: Лощилов Рафаил Сосипатрович

Отец ребёнка: Лощилов Сосипатр Николаевич

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Леонтиевская Верхвологодская. 1875 г. 14 августа родился Рафаил. Родители: означенной Леонтиевской церкви приходский диакон Сосипатр Николаевич Лощилов и ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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