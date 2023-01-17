Лощилова Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1870
Рождение ребёнка
28.01.1872 ст.
Дочь: Вересова Градислава Сосипатровна
Отец ребёнка: Лощилов Сосипатр Николаевич
ГАВО ф.496, о.30, д.29, л.4
Рождение ребёнка
14.08.1875 ст.
Сын: Лощилов Рафаил Сосипатрович
Отец ребёнка: Лощилов Сосипатр Николаевич
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Леонтиевская Верхвологодская. 1875 г. 14 августа родился Рафаил. Родители: означенной Леонтиевской церкви приходский диакон Сосипатр Николаевич Лощилов и ... Показать все
Смерть
Неизвестно