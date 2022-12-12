Лощилов Рафаил Сосипатрович
Место рождения
Дата рождения14.08.1875 ст.
Дата смерти17.02.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
14.08.1875 ст.
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Леонтиевская Верхвологодская. 1875 г. 14 августа родился Рафаил. Родители: означенной Леонтиевской церкви приходский диакон Сосипатр Николаевич Лощилов и ... Показать все
Образование
С 1885 по 1890
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодское Духовное училище. (Вологодские Епархиальные ведомости. 1886 г. № 15, 1887 г. № 13, 1888 г. № 14, 1889 г. № 14, 1890 г. № 14) Уволен из 2-го класса. (ГАВО ф.496, о.4, д.535)
Место жительства
С 1890 по 1895
По увольнению из 2 класса Вологодского Духовного училища жил временно в Прилуцком и Сямском монастырях.
Место жительства
12.04.1895 ст.
Погост Ачевская Поповка.
Работа или профессия
С 12.04.1895 по 19.02.1908 ст.
Определен на место псаломщика Георгиевской Ачевской церкви Кадниковского уезда. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1895 г., № 10, стр.156) Уволен за штат, согласно прошению, по слабости здоровья. ... Показать все
Бракосочетание
Около 1895
Жена: Лощилова Анна Павловна
Рождение ребёнка
10.02.1896 ст.
Дочь: Редькина Александра Рафаиловна
Мать ребёнка: Лощилова Анна Павловна
ГАВО ф.496, о.4, д.535 ГАВО ф.496, о.4, д.548, л.215
Рождение ребёнка
03.02.1897 ст.
Дочь: Лощилова Валентина Рафаиловна
Мать ребёнка: Лощилова Анна Павловна
Георгиевская Ачевская церковь Кадниковского уезда. 3 февраля 1897 года родилась Валентина. Родители: псаломщик сей Георгиевской Ачевской церкви Рафаил Лощилов и законная жена его Анна Павлова, оба пра... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1899 ст.
Сын: Лощилов Николай Рафаилович
Мать ребёнка: Лощилова Анна Павловна
Метрические книги Георгиевской Ачевской церкви Кадниковского уезда за 1897-1904 гг. 3 февраля 1899 года родился Николай. Родители: сей Георгиевской Ачевской церкви псаломщик Рафаил Сосипатррв Лощилов ... Показать все
Рождение ребёнка
19.07.1902 ст.
Сын: Лощилов Николай Рафаилович
Мать ребёнка: Лощилова Анна Павловна
ГАВО ф.496, о.4, д.535 ГАВО ф.496, о.4, д.548, л.215
Рождение ребёнка
01.01.1906 ст.
Дочь: Лощилова Нина Рафаиловна
Мать ребёнка: Лощилова Анна Павловна
ГАВО ф.496, о.4, д.548, л.215
Рождение ребёнка
03.04.1907 ст.
Сын: Лощилов Клавдий Рафаилович
Мать ребёнка: Лощилова Анна Павловна
ГАВО ф.496, о.4, д.548, л.215
Рождение ребёнка
26.07.1908 ст.
Сын: Лощилов Александр Рафаилович
Мать ребёнка: Лощилова Анна Павловна
ГАВО ф.496, о.4, д.548, л.215; ГАВО ф.496, о.4. д.547, л.231.
Рождение ребёнка
10.01.1910 ст.
Сын: Лощилов Валентин Рафаилович
Мать ребёнка: Лощилова Анна Павловна
Послужные списки священно-церковнослужителей Георгиевской Ачевской церкви Кадниковского уезда за 1914 год. (ГАВО. Ф.496. Оп.4. Д. 547)
Смерть
17.02.1911 ст.
Вологодские Епархиальные ведомости, 1911 г., № 6, стр. 140-141. Клировые ведомости Кадниковского уезда за 1915 г. Авксентьевская Николаевская церковь (ГАВО ф.496, о.4, д.548, л.215)