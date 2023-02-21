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Лощилов Клавдий Руфинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

20.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

В связи с большим количеством ошибок в документах госпиталя есть основание предполагать, что на самом деле это Лощилов Клавдий Рафаилович, сын псаломщика Ачевской Георгиевской церкви Кадниковского уез... Показать все
Место жительства
До 1941
Перепечино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Место проживания до войны, д.Перепечино, основано на документах госпиталя. Указанное в Книге Памяти г.Мичуринска соседнее село Лощиниха документально не подтверждено.
Смерть
20.01.1943
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Место рождения: Вологодская область, Харовский р-н, Харовский с/с, д. Лощиниха Воинское звание: красноармеец Причина гибели: Умер от ран Дата гибели: 20.01.1943 Место гибели: Тамбовская обл., г. Мичур... Показать все
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