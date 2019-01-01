город Мичуринск, город Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Мичуринск

город Мичуринск, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Города
5КОЗЛОВ. Уездный. (Разделяется на 9-ть следующих слобод: Стрелецкая, Разночинская, Подгорная, Малороссиянская, Старческая, Сторожевая, Пушкарская, Покровская и Ямская; в к Показать все При р. Лесном Воронеже и рч. Каменке.105965½23281095411394Церквей православных 9. Училищ 3: уездное, приходское и сельское. Ярмарок 3. Базары по понедельникам, средам и пятницам. Почтовая станция. Заводов 51: салотопенных 17, Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд
город Козлов65½

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Козловский уезд
город Козлов

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область
9141Мичуринскгород обл.подч.52°54'40°31'N-37-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, город Мичуринск
68715000001г Мичуринскгород
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