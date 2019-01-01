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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5КОЗЛОВ. Уездный. (Разделяется на 9-ть следующих слобод: Стрелецкая, Разночинская, Подгорная, Малороссиянская, Старческая, Сторожевая, Пушкарская, Покровская и Ямская; в к Показать все При р. Лесном Воронеже и рч. Каменке.105965½23281095411394Церквей православных 9. Училищ 3: уездное, приходское и сельское. Ярмарок 3. Базары по понедельникам, средам и пятницам. Почтовая станция. Заводов 51: салотопенных 17, Показать все
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
город Козлов65½
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
город Козлов
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
9141Мичуринскгород обл.подч.52°54'40°31'N-37-118
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68715000001г Мичуринскгород