Лощилова (Заостровская) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
Около 1895
Рождение ребёнка
10.02.1896 ст.
Дочь: Редькина (Лощилова) Александра Рафаиловна
Отец ребёнка: Лощилов Рафаил Сосипатрович
ГАВО ф.496, о.4, д.535 ГАВО ф.496, о.4, д.548, л.215
Рождение ребёнка
03.02.1897 ст.
Дочь: Лощилова Валентина Рафаиловна
Отец ребёнка: Лощилов Рафаил Сосипатрович
Георгиевская Ачевская церковь Кадниковского уезда. 3 февраля 1897 года родилась Валентина. Родители: псаломщик сей Георгиевской Ачевской церкви Рафаил Лощилов и законная жена его Анна Павлова, оба пра... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1899 ст.
Сын: Лощилов Николай Рафаилович
Отец ребёнка: Лощилов Рафаил Сосипатрович
Метрические книги Георгиевской Ачевской церкви Кадниковского уезда за 1897-1904 гг. 3 февраля 1899 года родился Николай. Родители: сей Георгиевской Ачевской церкви псаломщик Рафаил Сосипатррв Лощилов ... Показать все
Рождение ребёнка
19.07.1902 ст.
Сын: Лощилов Николай Рафаилович
Отец ребёнка: Лощилов Рафаил Сосипатрович
ГАВО ф.496, о.4, д.535 ГАВО ф.496, о.4, д.548, л.215
Рождение ребёнка
01.01.1906 ст.
Дочь: Лощилова Нина Рафаиловна
Отец ребёнка: Лощилов Рафаил Сосипатрович
ГАВО ф.496, о.4, д.548, л.215
Рождение ребёнка
03.04.1907 ст.
Сын: Лощилов Клавдий Рафаилович
Отец ребёнка: Лощилов Рафаил Сосипатрович
Рождение ребёнка
26.07.1908 ст.
Сын: Лощилов Александр Рафаилович
Отец ребёнка: Лощилов Рафаил Сосипатрович
ГАВО ф.496, о.4, д.548, л.215; ГАВО ф.496, о.4. д.547, л.231.
Рождение ребёнка
10.01.1910 ст.
Сын: Лощилов Валентин Рафаилович
Отец ребёнка: Лощилов Рафаил Сосипатрович
Послужные списки священно-церковнослужителей Георгиевской Ачевской церкви Кадниковского уезда за 1914 год. (ГАВО. Ф.496. Оп.4. Д. 547)
Место жительства
1915
Имеет 6 десятин собственной покосной земли. Получает из казначейства пенсию. Кроме того, за исправление должности просфорни при сей церкви получает от прихода зерновой хлеб, квартиру и дрова.
Смерть
После 1915