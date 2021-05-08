Лощилова (Заостровская) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лощилова (Заостровская) Анна Павловна

Место рождения

Георгиевский-Ачевский, Устькубинский район, Северный край

Дата рождения

1874

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Заостровский Павел Андреевич

Мать: Заостровская (Кулинская) Маргарита Венедиктовна

Георгиевский-Ачевский, Устькубинский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1895

Муж: Лощилов Рафаил Сосипатрович

Георгиевский-Ачевский, Устькубинский район, Северный край
Рождение ребёнка
10.02.1896 ст.

Дочь: Редькина (Лощилова) Александра Рафаиловна

Отец ребёнка: Лощилов Рафаил Сосипатрович

Георгиевский-Ачевский, Устькубинский район, Северный край
ГАВО ф.496, о.4, д.535 ГАВО ф.496, о.4, д.548, л.215
Рождение ребёнка
03.02.1897 ст.

Дочь: Лощилова Валентина Рафаиловна

Отец ребёнка: Лощилов Рафаил Сосипатрович

Георгиевский-Ачевский, Устькубинский район, Северный край
Георгиевская Ачевская церковь Кадниковского уезда. 3 февраля 1897 года родилась Валентина. Родители: псаломщик сей Георгиевской Ачевской церкви Рафаил Лощилов и законная жена его Анна Павлова, оба пра... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1899 ст.

Сын: Лощилов Николай Рафаилович

Отец ребёнка: Лощилов Рафаил Сосипатрович

Георгиевский-Ачевский, Устькубинский район, Северный край
Метрические книги Георгиевской Ачевской церкви Кадниковского уезда за 1897-1904 гг. 3 февраля 1899 года родился Николай. Родители: сей Георгиевской Ачевской церкви псаломщик Рафаил Сосипатррв Лощилов ... Показать все
Рождение ребёнка
19.07.1902 ст.

Сын: Лощилов Николай Рафаилович

Отец ребёнка: Лощилов Рафаил Сосипатрович

Георгиевский-Ачевский, Устькубинский район, Северный край
ГАВО ф.496, о.4, д.535 ГАВО ф.496, о.4, д.548, л.215
Рождение ребёнка
01.01.1906 ст.

Дочь: Лощилова Нина Рафаиловна

Отец ребёнка: Лощилов Рафаил Сосипатрович

Георгиевский-Ачевский, Устькубинский район, Северный край
ГАВО ф.496, о.4, д.548, л.215
Рождение ребёнка
03.04.1907 ст.

Сын: Лощилов Клавдий Рафаилович

Отец ребёнка: Лощилов Рафаил Сосипатрович

Георгиевский-Ачевский, Устькубинский район, Северный край
Рождение ребёнка
26.07.1908 ст.

Сын: Лощилов Александр Рафаилович

Отец ребёнка: Лощилов Рафаил Сосипатрович

Георгиевский-Ачевский, Устькубинский район, Северный край
ГАВО ф.496, о.4, д.548, л.215; ГАВО ф.496, о.4. д.547, л.231.
Рождение ребёнка
10.01.1910 ст.

Сын: Лощилов Валентин Рафаилович

Отец ребёнка: Лощилов Рафаил Сосипатрович

Георгиевский-Ачевский, Устькубинский район, Северный край
Послужные списки священно-церковнослужителей Георгиевской Ачевской церкви Кадниковского уезда за 1914 год. (ГАВО. Ф.496. Оп.4. Д. 547)
Место жительства
1915
Георгиевский-Ачевский, Устькубинский район, Северный край
Имеет 6 десятин собственной покосной земли. Получает из казначейства пенсию. Кроме того, за исправление должности просфорни при сей церкви получает от прихода зерновой хлеб, квартиру и дрова.
Смерть
После 1915
Георгиевский-Ачевский, Устькубинский район, Северный край

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