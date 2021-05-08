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Заостровский Павел Андреевич

Место рождения

Георгиевский-Ачевский, Устькубинский район, Северный край

Дата рождения

1831

Дата смерти

18.06.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Георгиевский-Ачевский, Устькубинский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1852

Жена: Заостровская (Кулинская) Маргарита Венедиктовна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Фролова (Заостровская) Александра Павловна

Мать ребёнка: Заостровская (Кулинская) Маргарита Венедиктовна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Уткина (Заостровская) Еннафа Павловна

Мать ребёнка: Заостровская (Кулинская) Маргарита Венедиктовна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Заостровский Михаил Павлович

Мать ребёнка: Заостровская (Кулинская) Маргарита Венедиктовна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Барская (Заостровская) Фаина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Лощилова (Заостровская) Анна Павловна

Мать ребёнка: Заостровская (Кулинская) Маргарита Венедиктовна

Георгиевский-Ачевский, Устькубинский район, Северный край
Работа или профессия
12.04.1895 ст.
Георгиевский-Ачевский, Устькубинский район, Северный край
Псаломщик Ачевской Георгиевской церкви Кадниковского уезда. Уволен за штат. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1895, №10, стр.156)
Смерть
18.06.1910 ст.
Георгиевский-Ачевский, Устькубинский район, Северный край

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