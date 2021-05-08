Заостровский Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти18.06.1910 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1852
Рождение ребёнка
1854
Рождение ребёнка
1864
Рождение ребёнка
1867
Сын: Заостровский Михаил Павлович
Мать ребёнка: Заостровская (Кулинская) Маргарита Венедиктовна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Барская (Заостровская) Фаина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Лощилова (Заостровская) Анна Павловна
Мать ребёнка: Заостровская (Кулинская) Маргарита Венедиктовна
Работа или профессия
12.04.1895 ст.
Псаломщик Ачевской Георгиевской церкви Кадниковского уезда. Уволен за штат. (Вологодские Епархиальные ведомости, 1895, №10, стр.156)
Смерть
18.06.1910 ст.