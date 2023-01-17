Заостровская (Кулинская) Маргарита Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заостровская (Кулинская) Маргарита Венедиктовна

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Место рождения

Поповка, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Поповка, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1852

Муж: Заостровский Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Фролова Александра Павловна

Отец ребёнка: Заостровский Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Уткина Еннафа Павловна

Отец ребёнка: Заостровский Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Заостровский Михаил Павлович

Отец ребёнка: Заостровский Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Лощилова Анна Павловна

Отец ребёнка: Заостровский Павел Андреевич

Георгиевский-Ачевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
После 1915
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