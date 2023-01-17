Заостровская (Кулинская) Маргарита Венедиктовна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1852
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Фролова Александра Павловна
Отец ребёнка: Заостровский Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Уткина Еннафа Павловна
Отец ребёнка: Заостровский Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Заостровский Михаил Павлович
Отец ребёнка: Заостровский Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Лощилова Анна Павловна
Отец ребёнка: Заостровский Павел Андреевич
Георгиевский-Ачевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
После 1915