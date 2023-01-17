Заостровский Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Работа или профессия
1902
Кондуктор на Ярославской железной дороге.
Место жительства
Неизвестно
Никифоровская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщицкий сын Михаил Павлов Заостровский держал мелочную лавку близ Николаевской Верхнераменской церкви в селе Никифоровская.
Образование
Неизвестно
Окончил 2 класса Вологодского Духовного училища.
Смерть
Неизвестно