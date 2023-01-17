Заостровский Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаостровский Михаил Павлович

Заостровский Михаил Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Заостровский Павел Андреевич

Мать: Заостровская Маргарита Венедиктовна

Работа или профессия
1902
Кондуктор на Ярославской железной дороге.
Место жительства
Неизвестно
Никифоровская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщицкий сын Михаил Павлов Заостровский держал мелочную лавку близ Николаевской Верхнераменской церкви в селе Никифоровская.
Образование
Неизвестно
Окончил 2 класса Вологодского Духовного училища.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close