Редькина (Лощилова) Александра Рафаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРедькина (Лощилова) Александра Рафаиловна

Редькина (Лощилова) Александра Рафаиловна

avatar

Место рождения

Георгиевский-Ачевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

10.02.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1896 ст.

Отец: Лощилов Рафаил Сосипатрович

Мать: Лощилова Анна Павловна

Георгиевский-Ачевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
ГАВО ф.496, о.4, д.535 ГАВО ф.496, о.4, д.548, л.215
Бракосочетание
Около 1915

Муж: Редькин Дмитрий Геннадиевич

В замужестве за священником Троицкой Пушемской церкви Никольского уезда Димитрием Редькиным.
Рождение ребёнка
04.11.1916 ст.

Дочь: Редькина Зоя Дмитриевна

Отец ребёнка: Редькин Дмитрий Геннадиевич

Троица, Подосиновский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close