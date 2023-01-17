Редькина (Лощилова) Александра Рафаиловна
Место рождения
Дата рождения10.02.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
10.02.1896 ст.
ГАВО ф.496, о.4, д.535 ГАВО ф.496, о.4, д.548, л.215
Бракосочетание
Около 1915
В замужестве за священником Троицкой Пушемской церкви Никольского уезда Димитрием Редькиным.
Рождение ребёнка
04.11.1916 ст.
Дочь: Редькина Зоя Дмитриевна
Отец ребёнка: Редькин Дмитрий Геннадиевич
Троица, Подосиновский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно