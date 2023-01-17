Редькин Дмитрий Геннадиевич
Место рождения
Дата рождения24.10.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1893 ст.
Из духовных.
Образование
15.06.1914 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
16.08.1914 ст.
Определен священником к Троицкой Пушемской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
01.10.1914 ст.
Рукоположен в сан священника.
Работа или профессия
С 12.10.1914 ст.
Законоучитель Пушемской Троицкой церковно-приходской школы.
Бракосочетание
Около 1915
В замужестве за священником Троицкой Пушемской церкви Никольского уезда Димитрием Редькиным.
Рождение ребёнка
04.11.1916 ст.
Дочь: Редькина Зоя Дмитриевна
Мать ребёнка: Редькина Александра Рафаиловна
Смерть
Неизвестно