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Редькин Дмитрий Геннадиевич

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Место рождения

Усть-Щугер, Вуктыл, Республика Коми

Дата рождения

24.10.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1893 ст.

Отец: Редькин Геннадий Петрович

Мать: Редькина Мария Федоровна

Усть-Щугер, Вуктыл, Республика Коми
Из духовных.
Образование
15.06.1914 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
16.08.1914 ст.
Троица, Подосиновский муниципальный район, Кировская область
Определен священником к Троицкой Пушемской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
01.10.1914 ст.
Рукоположен в сан священника.
Работа или профессия
С 12.10.1914 ст.
Законоучитель Пушемской Троицкой церковно-приходской школы.
Бракосочетание
Около 1915

Жена: Редькина Александра Рафаиловна

В замужестве за священником Троицкой Пушемской церкви Никольского уезда Димитрием Редькиным.
Рождение ребёнка
04.11.1916 ст.

Дочь: Редькина Зоя Дмитриевна

Мать ребёнка: Редькина Александра Рафаиловна

Троица, Подосиновский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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