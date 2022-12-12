Редькин Геннадий Петрович
Место рождения
Дата рождения11.12.1869 ст.
Дата смерти24.10.1897 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.12.1869 ст.
Отец: Редькин Петр
Мать: не указана
Сын диакона Устюжской градской Николаевской Гостинской церкви.
Образование
?.06.1889 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию.
Бракосочетание
Около 1890
Жена: Редькина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Редькин Василий Геннадиевич
Мать ребёнка: Редькина Мария Федоровна
Работа или профессия
1891
Определен священником Стефановской Щугорской церкви Устьсысольского уезда.
Рождение ребёнка
24.10.1893 ст.
Сын: Редькин Дмитрий Геннадиевич
Мать ребёнка: Редькина Мария Федоровна
Из духовных.
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Редькина Лидия Геннадиевна
Мать ребёнка: Редькина Мария Федоровна
Работа или профессия
28.07.1897 ст.
Перемещён к Троицкой Телеговской церкви Устюжского уезда.
Смерть
24.10.1897 ст.