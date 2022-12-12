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Редькин Геннадий Петрович

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Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.12.1869 ст.

Дата смерти

24.10.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1869 ст.

Отец: Редькин Петр

Мать: не указана

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Сын диакона Устюжской градской Николаевской Гостинской церкви.
Образование
?.06.1889 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию.
Бракосочетание
Около 1890

Жена: Редькина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Редькин Василий Геннадиевич

Мать ребёнка: Редькина Мария Федоровна

Усть-Щугер, Вуктыл, Республика Коми
Работа или профессия
1891
Усть-Щугер, Вуктыл, Республика Коми
Определен священником Стефановской Щугорской церкви Устьсысольского уезда.
Рождение ребёнка
24.10.1893 ст.

Сын: Редькин Дмитрий Геннадиевич

Мать ребёнка: Редькина Мария Федоровна

Усть-Щугер, Вуктыл, Республика Коми
Из духовных.
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Редькина Лидия Геннадиевна

Мать ребёнка: Редькина Мария Федоровна

Усть-Щугер, Вуктыл, Республика Коми
Работа или профессия
28.07.1897 ст.
Монастырская Пашня, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Перемещён к Троицкой Телеговской церкви Устюжского уезда.
Смерть
24.10.1897 ст.
Монастырская Пашня, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
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