Редькина (Макарьина) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения24.06.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1877 ст.
Отец: Макарьин Федор Никанорович
Мать: не указана
Дочь диакона Богородице-Рождественской Вотчинской церкви Устьсысольского уезда Федора Никаноровича Макарьина.
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
1891
Сын: Редькин Василий Геннадиевич
Отец ребёнка: Редькин Геннадий Петрович
Рождение ребёнка
24.10.1893 ст.
Сын: Редькин Дмитрий Геннадиевич
Отец ребёнка: Редькин Геннадий Петрович
Из духовных.
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Редькина Лидия Геннадиевна
Отец ребёнка: Редькин Геннадий Петрович
Работа или профессия
1914
Вондокурье, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Просфорня, вдова священника Троицкой Вондокурской церкви Великоустюгского уезда.
Смерть
Неизвестно