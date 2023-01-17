Редькина (Макарьина) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редькина (Макарьина) Мария Федоровна

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Место рождения

Вотча, Сысольский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

24.06.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1877 ст.

Отец: Макарьин Федор Никанорович

Мать: не указана

Вотча, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Дочь диакона Богородице-Рождественской Вотчинской церкви Устьсысольского уезда Федора Никаноровича Макарьина.
Бракосочетание
Около 1890

Муж: Редькин Геннадий Петрович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Редькин Василий Геннадиевич

Отец ребёнка: Редькин Геннадий Петрович

Усть-Щугер, Вуктыл, Республика Коми
Рождение ребёнка
24.10.1893 ст.

Сын: Редькин Дмитрий Геннадиевич

Отец ребёнка: Редькин Геннадий Петрович

Усть-Щугер, Вуктыл, Республика Коми
Из духовных.
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Редькина Лидия Геннадиевна

Отец ребёнка: Редькин Геннадий Петрович

Усть-Щугер, Вуктыл, Республика Коми
Работа или профессия
1914
Вондокурье, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Просфорня, вдова священника Троицкой Вондокурской церкви Великоустюгского уезда.
Смерть
Неизвестно
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