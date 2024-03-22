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Макарьин Федор Никанорович

Место рождения

Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

08.12.1890 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Сын диакона Верховажского Успенского собора Вельского уезда.
Работа или профессия
С 01.05.1872 ст.
Визинга, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Учитель Визингского сельского училища Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии.
Рождение ребёнка
24.06.1877 ст.

Дочь: Редькина Мария Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Вотча, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Дочь диакона Богородице-Рождественской Вотчинской церкви Устьсысольского уезда Федора Никаноровича Макарьина.
Работа или профессия
03.04.1884 ст.
По прошению уволен от должности учителя.
Работа или профессия
04.06.1885 ст.
Вотча, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Определен и рукоположен в сан диакона к Рождественской Вотчинской церкви Усть-Сысольского уезда.
Смерть
08.12.1890 ст.
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