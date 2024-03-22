Макарьин Федор Никанорович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти08.12.1890 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1851
Сын диакона Верховажского Успенского собора Вельского уезда.
Работа или профессия
С 01.05.1872 ст.
Визинга, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Учитель Визингского сельского училища Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии.
Рождение ребёнка
24.06.1877 ст.
Дочь: Редькина Мария Федоровна
Дочь диакона Богородице-Рождественской Вотчинской церкви Устьсысольского уезда Федора Никаноровича Макарьина.
Работа или профессия
03.04.1884 ст.
По прошению уволен от должности учителя.
Работа или профессия
04.06.1885 ст.
Определен и рукоположен в сан диакона к Рождественской Вотчинской церкви Усть-Сысольского уезда.
Смерть
08.12.1890 ст.