село Визинга, село Визинга, Сысольский муниципальный район, Республика Коми (на 2019) — Familio

Визинга

Сысольский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу крестьянина Митюшева села Визинги Визингской волости Устьсысольского уезда. 1916 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1. Дело Показать все

Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Устьсысольский уезд, Визинская волость
Визинский погост92Прав.

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Усть-Сысольский уезд, Визинская волость
1568. Визиньга (Визинский погост), село бывшее государственное, при речке Б. Визинге, дворов 27, жителей 200, волостное правление (уездный город в 92 верстах), 1-го стана Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, Сысольский район
13099Визингасело61°05'50°06'P-39-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Сысольский муниципальный район, Сельское поселение Визинга
87632410101с Визингасело
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