Визинга
Сысольский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу крестьянина Митюшева села Визинги Визингской волости Устьсысольского уезда. 1916 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1. Дело Показать все
Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Визинский погост92Прав.
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1568. Визиньга (Визинский погост), село бывшее государственное, при речке Б. Визинге, дворов 27, жителей 200, волостное правление (уездный город в 92 верстах), 1-го стана Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13099Визингасело61°05'50°06'P-39-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
87632410101с Визингасело
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