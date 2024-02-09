село Вотча, село Вотча, Сысольский муниципальный район, Республика Коми (на 2019) — Familio

Вотча

Сысольский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устьсысольский уезд
10058Вотча (Вол-Ся), д. с, каз.при р. Сысоле.7715219086Церквей православных 2.
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Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Устьсысольский уезд, Вотчинская волость
Килянчевская81

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Усть-Сысольский уезд, Вотчинская волость
1595. Богородицкий погост, село бывшее государственное, при реке Сысоле, дворов 26, жителей 190, церковь православная, лавка, торжок в храмовой праздник.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Вологодская губерния, Устьсысольский уезд, Вотминская волость
село Богородское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, Сысольский район
168641Вотчасело61°05'50°21'P-39-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Сысольский муниципальный район, Сельское поселение Вотча
87632420101с Вотчасело
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