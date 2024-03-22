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Редькин Василий Геннадиевич

Место рождения

Усть-Щугер, Вуктыл, Республика Коми

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Редькин Геннадий Петрович

Мать: Редькина Мария Федоровна

Усть-Щугер, Вуктыл, Республика Коми
Образование
15.06.1910 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Исключен после 2 класса из Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
15.11.1910 ст.
Устье-Городищенское, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Назначен исполняющим дела псаломщика к Богоявленской Городищенской церкви Устюжского уезда. Был учителем Ерогодской Трехсвятительской школы.
Работа или профессия
20.04.1912 ст.
Согласно просьбы уволен за штат.
Работа или профессия
06.09.1913 ст.
Спасопреображенский, Приводинская волость, Велико-Устюгский уезд
Назначен псаломщиком к Спасо-Преображенской Ярокурской церкви Устюжского уезда.
Работа или профессия
06.10.1916 ст.
Вондокурье, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Назначен псаломщиком Троицкой Вондокурской церкви Великоустюгского уезда.
Работа или профессия
До 07.10.1916 ст.
Учитель пения в ЦПШ, псаломщик.
Смерть
Неизвестно
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