погост Спасопреображенский, погост Спасопреображенский, Приводинская волость, Велико-Устюгский уезд (на 1914) — Familio

Спасопреображенский

Приводинская волость, Велико-Устюгский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
погост
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
11413Якурский-Спасопреображенский пог. и д. Вечеслово, д. каз.при р. Двине.39118½143936Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Устюжский уезд, Приводинская волость
1782. Вечеслово, село бывшее государственное, при реке Двине, дворов 10, жителей 68, церковь православная, 3 лавки

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Приводинская волость
1312ВечесловоПриводинск.Преображенскийбывшие государственные353204442
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