Редькин Петр
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиОколо 1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
До ?.09.1864
Послушник Устюжского Знамено-Филипповского монастыря.
Работа или профессия
23.09.1864 ст.
Определён исполняющим дела дьячка к Варваринской церкви города Устюга.
Работа или профессия
07.08.1867 ст.
Посвящён в стихарь и определен во псаломщика.
Рождение ребёнка
11.12.1869 ст.
Сын: Редькин Геннадий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Сын диакона Устюжской градской Николаевской Гостинской церкви.
Рождение ребёнка
15.08.1874 ст.
Дочь: Редькина Александра Петровна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
01.12.1874 ст.
Рукоположен во диакона с оставлением на прежней вакансии.
Работа или профессия
09.12.1874 ст.
Перемещён к Иоанно-Предтеченской церкви Устюжского женского монастыря.
Работа или профессия
13.01.1875 ст.
Перемещён к Устюжской градской Преображенской церкви.
Работа или профессия
17.05.1888 ст.
Наложен запрет на священнослужение.
Работа или профессия
24.05.1888 ст.
Определён временно исполняющим дела псаломщика при Устюжской градской Николаево-Гостинской церкви.
Работа или профессия
16.02.1889 ст.
Зачислен псаломщиком.
Работа или профессия
?.02.1900 ст.
Уволен за штат.
Работа или профессия
19.06.1900 ст.
Нокшино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Определён псаломщиком к Богородской Нокшинской церкви Устюжского уезда.
Работа или профессия
Около 1905
Переведен к Пятницкой Погореловской церкви Великоустюгского уезда.
Работа или профессия
19.05.1915 ст.
Псаломщик-диакон Пятницкой Погореловской церкви Великоустюгского уезда, уволен за штат.
Смерть
Около 1916