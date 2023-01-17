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Редькин Петр

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Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Около 1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
До ?.09.1864
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Послушник Устюжского Знамено-Филипповского монастыря.
Работа или профессия
23.09.1864 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Определён исполняющим дела дьячка к Варваринской церкви города Устюга.
Работа или профессия
07.08.1867 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Посвящён в стихарь и определен во псаломщика.
Рождение ребёнка
11.12.1869 ст.

Сын: Редькин Геннадий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Сын диакона Устюжской градской Николаевской Гостинской церкви.
Рождение ребёнка
15.08.1874 ст.

Дочь: Редькина Александра Петровна

Мать ребёнка: не указана

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
01.12.1874 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен во диакона с оставлением на прежней вакансии.
Работа или профессия
09.12.1874 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Перемещён к Иоанно-Предтеченской церкви Устюжского женского монастыря.
Работа или профессия
13.01.1875 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Перемещён к Устюжской градской Преображенской церкви.
Работа или профессия
17.05.1888 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Наложен запрет на священнослужение.
Работа или профессия
24.05.1888 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Определён временно исполняющим дела псаломщика при Устюжской градской Николаево-Гостинской церкви.
Работа или профессия
16.02.1889 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Зачислен псаломщиком.
Работа или профессия
?.02.1900 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Уволен за штат.
Работа или профессия
19.06.1900 ст.
Нокшино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Определён псаломщиком к Богородской Нокшинской церкви Устюжского уезда.
Работа или профессия
Около 1905
Погорелово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Переведен к Пятницкой Погореловской церкви Великоустюгского уезда.
Работа или профессия
19.05.1915 ст.
Погорелово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик-диакон Пятницкой Погореловской церкви Великоустюгского уезда, уволен за штат.
Смерть
Около 1916
Погорелово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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