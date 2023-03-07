Редькина Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редькина Александра Петровна

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Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.08.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1844 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1874 ст.

Отец: Редькин Петр

Мать: не указана

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
26.03.1916 ст.
Павшино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Назначена просфорней к Николаевской Шемогодской церкви Великоустюгского уезда.
Смерть
Неизвестно
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