Редькина Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения15.08.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.08.1874 ст.
Отец: Редькин Петр
Мать: не указана
Работа или профессия
26.03.1916 ст.
Павшино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Назначена просфорней к Николаевской Шемогодской церкви Великоустюгского уезда.
Смерть
Неизвестно