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Лощилов Валентин Рафаилович

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Место рождения

Георгиевский-Ачевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

10.01.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1910 ст.

Отец: Лощилов Рафаил Сосипатрович

Мать: Лощилова Анна Павловна

Георгиевский-Ачевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Послужные списки священно-церковнослужителей Георгиевской Ачевской церкви Кадниковского уезда за 1914 год. (ГАВО. Ф.496. Оп.4. Д. 547)
Бракосочетание
До 22.06.1941

Жена: Лощилова Мария Васильевна

Военная служба
С 23.06.1941 по 06.01.1945
Отечественная война - Карельский фронт.
Военная служба
С 23.06.1941
Воинское звание: красноармеец. Стрелок. Безпартийный.
Призыв на военную службу
23.06.1941
Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Полярный РВК, Мурманская область, г.Полярный.
Пропал без вести (военное)
?.09.1941
Из документа, уточняющего потери: последнее письмо было с дороги, без адреса 29.06.1941. Пропал без вести в сентябре 1941. Жена: Лощилова Мария Васильевна. Проживала: Мурманская область, Верхняя Ваенг... Показать все
Военная служба
С 16.03.1945
3-й Украинский фронт.
Военная награда
13.04.1945
Из наградного листа: Красноармеец. Шофер-слесарь артиллерийской мастерской 275 гвардейского Печенгского, ордена Александра Невского минометного полка, 58 гв. дабр, 107 гвардейской стрелковой дивизии 3... Показать все
Смерть
Неизвестно
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