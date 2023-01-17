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Черняев Василий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

До 1825

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Черняев Тимофей Иванович

Мать: не указана

Николаевской церкви, что на Сорицах, священника сын.
Образование
До ?.07.1796
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодская Духовная семинария, риторический курс.
Бракосочетание
Около 1797

Жена: Черняева Евдокия Григорьевна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
С 1797
Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дьячок, пономарь Леонтьевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Вереснягова Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Черняева Евдокия Григорьевна

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дочь дьячка Леонтьевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Лощилова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Черняева Евдокия Григорьевна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Одинцова Олимпиада Васильевна

Мать ребёнка: Черняева Евдокия Григорьевна

Смерть
До 1825
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