Черняев Василий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиДо 1825
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Черняев Тимофей Иванович
Мать: не указана
Николаевской церкви, что на Сорицах, священника сын.
Образование
До ?.07.1796
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодская Духовная семинария, риторический курс.
Бракосочетание
Около 1797
Работа или профессия
С 1797
Дьячок, пономарь Леонтьевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Вереснягова Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Черняева Евдокия Григорьевна
Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дочь дьячка Леонтьевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Лощилова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Черняева Евдокия Григорьевна
Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Одинцова Олимпиада Васильевна
Мать ребёнка: Черняева Евдокия Григорьевна
Смерть
До 1825