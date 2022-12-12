Одинцова (Черняева) Олимпиада Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцова (Черняева) Олимпиада Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Черняев Василий Тимофеевич

Мать: Черняева Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Около 1834

Муж: Одинцов Александр Иванович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Одинцова Анна Александровна

Отец ребёнка: Одинцов Александр Иванович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1839 ст.

Сын: Одинцов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Одинцов Александр Иванович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Вологодского уезда Леонтиевской Верхвологодской церкви дьяческий сын.
Рождение ребёнка
04.04.1841 ст.

Сын: Одинцов Василий Александрович

Отец ребёнка: Одинцов Александр Иванович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1843 ст.

Дочь: Заостровская Мария Александровна

Отец ребёнка: Одинцов Александр Иванович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Леонтиевская Верхвологодская. 1843 г. 27.06.1843 родилась Одинцова Мария Александровна, крещена 29.06.43. Восприемницей при крещении была жена пономаря то... Показать все
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Одинцова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Одинцов Александр Иванович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Одинцов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Одинцов Александр Иванович

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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