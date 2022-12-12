Одинцова (Черняева) Олимпиада Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
Около 1834
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Одинцова Анна Александровна
Отец ребёнка: Одинцов Александр Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1839 ст.
Сын: Одинцов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Одинцов Александр Иванович
Вологодского уезда Леонтиевской Верхвологодской церкви дьяческий сын.
Рождение ребёнка
04.04.1841 ст.
Сын: Одинцов Василий Александрович
Отец ребёнка: Одинцов Александр Иванович
Рождение ребёнка
27.06.1843 ст.
Дочь: Заостровская Мария Александровна
Отец ребёнка: Одинцов Александр Иванович
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Леонтиевская Верхвологодская. 1843 г. 27.06.1843 родилась Одинцова Мария Александровна, крещена 29.06.43. Восприемницей при крещении была жена пономаря то... Показать все
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Одинцова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Одинцов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Одинцов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Одинцов Александр Иванович
Смерть
Неизвестно