Одинцов Евгений Александрович
Место рождения
Дата рождения22.02.1839 ст.
Дата смерти20.02.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1839 ст.
Вологодского уезда Леонтиевской Верхвологодской церкви дьяческий сын.
Образование
До 1854
Высшее отделение Вологодского Духовного училища.
Работа или профессия
1861
Преосвященным Христофором определен в Спасо-Духов монастырь в послушники и в стихарь посвящен.
Работа или профессия
22.01.1864 ст.
Определен дьячком к Михайло-Архангельской Верхвологодской церкви Вологодского уезда. Грамоту имеет.
Бракосочетание
03.02.1864 ст.
Поручители: по жениху - дьячок Николаевской Перебатинской церкви Вологодского уезда Александр Михайлович Прозоровский и дьячок Николаевской Оночистенской церкви Иван Николаевич Лощилов; по невесте -... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1865 ст.
Сын: Одинцов Экзакустодиан Евгеньевич
Мать ребёнка: Одинцова Александра Ивановна
Посвящение в духовный сан
08.01.1867 ст.
Диакон Михаило-Архангельской Верхвологодской приходской церкви.
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Одинцова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Спасская Юлия Евгеньевна
Мать ребёнка: Одинцова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
19.03.1873 ст.
Сын: Одинцов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Одинцова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Баженова Людмила Евгеньевна
Мать ребёнка: Одинцова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Одинцов Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Одинцова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
28.06.1880 ст.
Сын: Одинцов Василий Евгеньевич
Мать ребёнка: Одинцова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
21.12.1883
Дочь: Одинцова Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Одинцова Александра Ивановна
Смерть
20.02.1889 ст.
Похороны
22.02.1889 ст.
На приходском кладбище.