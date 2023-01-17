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Одинцов Евгений Александрович

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Место рождения

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

22.02.1839 ст.

Дата смерти

20.02.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1839 ст.

Отец: Одинцов Александр Иванович

Мать: Одинцова Олимпиада Васильевна

Борисоглебское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Вологодского уезда Леонтиевской Верхвологодской церкви дьяческий сын.
Образование
До 1854
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Высшее отделение Вологодского Духовного училища.
Работа или профессия
1861
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Преосвященным Христофором определен в Спасо-Духов монастырь в послушники и в стихарь посвящен.
Работа или профессия
22.01.1864 ст.
Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Определен дьячком к Михайло-Архангельской Верхвологодской церкви Вологодского уезда. Грамоту имеет.
Бракосочетание
03.02.1864 ст.

Жена: Одинцова Александра Ивановна

Поручители: по жениху - дьячок Николаевской Перебатинской церкви Вологодского уезда Александр Михайлович Прозоровский и дьячок Николаевской Оночистенской церкви Иван Николаевич Лощилов; по невесте -... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1865 ст.

Сын: Одинцов Экзакустодиан Евгеньевич

Мать ребёнка: Одинцова Александра Ивановна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Посвящение в духовный сан
08.01.1867 ст.
Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Диакон Михаило-Архангельской Верхвологодской приходской церкви.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Одинцов Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Одинцова Александра Ивановна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Спасская Юлия Евгеньевна

Мать ребёнка: Одинцова Александра Ивановна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1873 ст.

Сын: Одинцов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Одинцова Александра Ивановна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Баженова Людмила Евгеньевна

Мать ребёнка: Одинцова Александра Ивановна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1878

Сын: Одинцов Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Одинцова Александра Ивановна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1880 ст.

Сын: Одинцов Василий Евгеньевич

Мать ребёнка: Одинцова Александра Ивановна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.12.1883

Дочь: Одинцова Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Одинцова Александра Ивановна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
20.02.1889 ст.
Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Похороны
22.02.1889 ст.
Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
На приходском кладбище.
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