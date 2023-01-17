Одинцов Василий Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1880 ст.
Дата смертиПосле 1925
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1880 ст.
Образование
С 1899 по 1901
Окончил 2 класса Вологодского Духовного училища.
Работа или профессия
08.11.1901 ст.
Принят на службу в Вологодское присутствие по формулярному списку.
Военная служба
С 1904 по 23.03.1906 ст.
Участвовал в Русско-японской войне 1904-1906 г.г. в чине ефрейтора 25-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Уволен в запас 23.03.1906 сроком до 31.12.1920. В справке, выданной командиром полка п... Показать все
Работа или профессия
02.02.1907
Поступил на службу в Вологодскую губернскую земскую больницу ламповщиком (с окладом 102 руб).
Рождение ребёнка
03.04.1907 ст.
Сын: Одинцов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Одинцова Афанасия Васильевна
Работа или профессия
С 08.09.1907 по 25.04.1910 ст.
Швейцар Вологодской губернской земской больницы.
Работа или профессия
01.01.1916 ст.
Сторож врачебного приемного покоя станции Вологда.
Работа или профессия
?.06.1916 ст.
Назначен младшим кондуктором товарных поездов вологодской бригады службы дорог СЖД с окладом 336 руб (192 оклад, 24 столовые, 120 квартирные).
Работа или профессия
16.04.1921
Перемещён на должность старшего кондуктора по 12 разряду.
Работа или профессия
С 01.07.1922 по 01.02.1925
Главный кондуктор по 8 разряду (с окладом 522 р). За время работы был несколько раз штрафован и получал выговор. Уволен за самовольное оставление службы без уважительных причин.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1925