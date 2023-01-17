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Одинцов Василий Евгеньевич

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Место рождения

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

28.06.1880 ст.

Дата смерти

После 1925

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1880 ст.

Отец: Одинцов Евгений Александрович

Мать: Одинцова Александра Ивановна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Образование
С 1899 по 1901
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил 2 класса Вологодского Духовного училища.
Работа или профессия
08.11.1901 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Принят на службу в Вологодское присутствие по формулярному списку.
Военная служба
С 1904 по 23.03.1906 ст.
Участвовал в Русско-японской войне 1904-1906 г.г. в чине ефрейтора 25-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Уволен в запас 23.03.1906 сроком до 31.12.1920. В справке, выданной командиром полка п... Показать все
Работа или профессия
02.02.1907
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Поступил на службу в Вологодскую губернскую земскую больницу ламповщиком (с окладом 102 руб).
Рождение ребёнка
03.04.1907 ст.

Сын: Одинцов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Одинцова Афанасия Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
С 08.09.1907 по 25.04.1910 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Швейцар Вологодской губернской земской больницы.
Работа или профессия
01.01.1916 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Сторож врачебного приемного покоя станции Вологда.
Работа или профессия
?.06.1916 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Назначен младшим кондуктором товарных поездов вологодской бригады службы дорог СЖД с окладом 336 руб (192 оклад, 24 столовые, 120 квартирные).
Работа или профессия
16.04.1921
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Перемещён на должность старшего кондуктора по 12 разряду.
Работа или профессия
С 01.07.1922 по 01.02.1925
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Главный кондуктор по 8 разряду (с окладом 522 р). За время работы был несколько раз штрафован и получал выговор. Уволен за самовольное оставление службы без уважительных причин.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинцова Афанасия Васильевна

Смерть
После 1925
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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