Одинцова (Чижова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцова (Чижова) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

13.09.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1864 ст.

Муж: Одинцов Евгений Александрович

Поручители: по жениху - дьячок Николаевской Перебатинской церкви Вологодского уезда Александр Михайлович Прозоровский и дьячок Николаевской Оночистенской церкви Иван Николаевич Лощилов; по невесте -... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1865 ст.

Сын: Одинцов Экзакустодиан Евгеньевич

Отец ребёнка: Одинцов Евгений Александрович

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Одинцов Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Одинцов Евгений Александрович

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Спасская Юлия Евгеньевна

Отец ребёнка: Одинцов Евгений Александрович

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1873 ст.

Сын: Одинцов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Одинцов Евгений Александрович

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Баженова Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: Одинцов Евгений Александрович

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1878

Сын: Одинцов Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Одинцов Евгений Александрович

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1880 ст.

Сын: Одинцов Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Одинцов Евгений Александрович

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.12.1883

Дочь: Одинцова Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Одинцов Евгений Александрович

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
13.09.1885 ст.
Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
От припадка.
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