Одинцова (Чижова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти13.09.1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1864 ст.
Поручители: по жениху - дьячок Николаевской Перебатинской церкви Вологодского уезда Александр Михайлович Прозоровский и дьячок Николаевской Оночистенской церкви Иван Николаевич Лощилов; по невесте -... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1865 ст.
Сын: Одинцов Экзакустодиан Евгеньевич
Отец ребёнка: Одинцов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Одинцов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Спасская Юлия Евгеньевна
Отец ребёнка: Одинцов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
19.03.1873 ст.
Сын: Одинцов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Одинцов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Баженова Людмила Евгеньевна
Отец ребёнка: Одинцов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Одинцов Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Одинцов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
28.06.1880 ст.
Сын: Одинцов Василий Евгеньевич
Отец ребёнка: Одинцов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
21.12.1883
Дочь: Одинцова Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Одинцов Евгений Александрович
Смерть
13.09.1885 ст.
От припадка.