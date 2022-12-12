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Одинцов Экзакустодиан Евгеньевич

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Место рождения

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

01.05.1865 ст.

Дата смерти

17.02.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1865 ст.

Отец: Одинцов Евгений Александрович

Мать: Одинцова Александра Ивановна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Образование
С 1874 по 1878
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодское Духовное училище.
Образование
С 1878 по 1880
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодская Духовная семинария во 2-м разряде.
Работа или профессия
1884
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Письмоводитель у адвоката Катракова.
Военная служба
До 01.01.1888 ст.
Рядовой 13 роты 88-го пехотного Петровского полка.
Бракосочетание
02.02.1888

Жена: Одинцова Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Венчание состоялось в Антипинской градской церкви г. Вологды. Поручители по жениху: канцелярский служитель Окружного суда Яков Федорович Соколов и священнический сын Виктор Федорович Соколов; по неве... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1889 ст.

Дочь: Одинцова Антонина Экзакустодиановна

Мать ребёнка: Одинцова Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Одинцов Николай Экзакустодианович

Мать ребёнка: Одинцова Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.07.1893 ст.

Сын: Одинцов Иван Экзакустодианович

Мать ребёнка: Одинцова Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещен во Владимирской градской церкви г. Вологды. Восприемник: мещанин Александр Николаевич Пономарев.
Работа или профессия
С 13.02.1896 по 27.07.1896 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Канцелярский служитель Вологодской Духовной Консистории.
Смерть
17.02.1902 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Умер от чахотки.
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