Одинцов Экзакустодиан Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения01.05.1865 ст.
Дата смерти17.02.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1865 ст.
Образование
С 1874 по 1878
Вологодское Духовное училище.
Образование
С 1878 по 1880
Вологодская Духовная семинария во 2-м разряде.
Работа или профессия
1884
Письмоводитель у адвоката Катракова.
Военная служба
До 01.01.1888 ст.
Рядовой 13 роты 88-го пехотного Петровского полка.
Бракосочетание
02.02.1888
Венчание состоялось в Антипинской градской церкви г. Вологды. Поручители по жениху: канцелярский служитель Окружного суда Яков Федорович Соколов и священнический сын Виктор Федорович Соколов; по неве... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1889 ст.
Дочь: Одинцова Антонина Экзакустодиановна
Мать ребёнка: Одинцова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Одинцов Николай Экзакустодианович
Мать ребёнка: Одинцова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1893 ст.
Сын: Одинцов Иван Экзакустодианович
Мать ребёнка: Одинцова Елизавета Ивановна
Крещен во Владимирской градской церкви г. Вологды. Восприемник: мещанин Александр Николаевич Пономарев.
Работа или профессия
С 13.02.1896 по 27.07.1896 ст.
Канцелярский служитель Вологодской Духовной Консистории.
Смерть
17.02.1902 ст.
Умер от чахотки.