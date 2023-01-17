Одинцова (Пономарёва) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцова (Пономарёва) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дочь вологодского мещанина Ивана Александровича Пономарева.
Бракосочетание
02.02.1888

Муж: Одинцов Экзакустодиан Евгеньевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Венчание состоялось в Антипинской градской церкви г. Вологды. Поручители по жениху: канцелярский служитель Окружного суда Яков Федорович Соколов и священнический сын Виктор Федорович Соколов; по неве... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1889 ст.

Дочь: Одинцова Антонина Экзакустодиановна

Отец ребёнка: Одинцов Экзакустодиан Евгеньевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Одинцов Николай Экзакустодианович

Отец ребёнка: Одинцов Экзакустодиан Евгеньевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.07.1893 ст.

Сын: Одинцов Иван Экзакустодианович

Отец ребёнка: Одинцов Экзакустодиан Евгеньевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещен во Владимирской градской церкви г. Вологды. Восприемник: мещанин Александр Николаевич Пономарев.
Смерть
Неизвестно
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