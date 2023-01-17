Одинцова (Пономарёва) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь вологодского мещанина Ивана Александровича Пономарева.
Бракосочетание
02.02.1888
Венчание состоялось в Антипинской градской церкви г. Вологды. Поручители по жениху: канцелярский служитель Окружного суда Яков Федорович Соколов и священнический сын Виктор Федорович Соколов; по неве... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1889 ст.
Дочь: Одинцова Антонина Экзакустодиановна
Отец ребёнка: Одинцов Экзакустодиан Евгеньевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Одинцов Николай Экзакустодианович
Отец ребёнка: Одинцов Экзакустодиан Евгеньевич
Рождение ребёнка
30.07.1893 ст.
Сын: Одинцов Иван Экзакустодианович
Отец ребёнка: Одинцов Экзакустодиан Евгеньевич
Крещен во Владимирской градской церкви г. Вологды. Восприемник: мещанин Александр Николаевич Пономарев.
Смерть
Неизвестно