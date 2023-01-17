Спасская (Одинцова) Юлия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасская (Одинцова) Юлия Евгеньевна

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Место рождения

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Одинцов Евгений Александрович

Мать: Одинцова Александра Ивановна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1889

Муж: Спасский Дмитрий Владимирович

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Куликова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Спасский Дмитрий Владимирович

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1892 ст.

Сын: Спасский Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Спасский Дмитрий Владимирович

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Спасский Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Спасский Дмитрий Владимирович

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Спасская Евстолия Дмитриевна

Отец ребёнка: Спасский Дмитрий Владимирович

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Спасская Неонила Дмитриевна

Отец ребёнка: Спасский Дмитрий Владимирович

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1917
Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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