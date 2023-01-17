Спасская (Одинцова) Юлия Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
Около 1889
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Куликова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Спасский Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
07.09.1892 ст.
Сын: Спасский Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Спасский Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Спасский Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Спасский Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Спасская Евстолия Дмитриевна
Отец ребёнка: Спасский Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Спасская Неонила Дмитриевна
Отец ребёнка: Спасский Дмитрий Владимирович
Место жительства
1917
Смерть
Неизвестно