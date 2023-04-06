Спасский Дмитрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения22.05.1866 ст.
Дата смерти30.10.1911 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.05.1866 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын причетника Владимирской Поченгской церкви Вологодского уезда.
Образование
1887
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Послушник Спасо-Прилуцкого монастыря на клиросном послушании.
Работа или профессия
20.03.1889 ст.
Псаломщик Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви.
Бракосочетание
Около 1889
Жена: Спасская Юлия Евгеньевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Куликова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Спасская Юлия Евгеньевна
Рождение ребёнка
07.09.1892 ст.
Сын: Спасский Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Спасская Юлия Евгеньевна
Посвящение в духовный сан
1893
Посвящен в стихарь.
Рождение ребёнка
1895
Сын: Спасский Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Спасская Юлия Евгеньевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Спасская Евстолия Дмитриевна
Мать ребёнка: Спасская Юлия Евгеньевна
Смерть
30.10.1911 ст.
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Спасская Неонила Дмитриевна
Мать ребёнка: Спасская Юлия Евгеньевна