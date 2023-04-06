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Спасский Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Поченга, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.05.1866 ст.

Дата смерти

30.10.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Поченга, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын причетника Владимирской Поченгской церкви Вологодского уезда.
Образование
1887
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Послушник Спасо-Прилуцкого монастыря на клиросном послушании.
Работа или профессия
20.03.1889 ст.
Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Псаломщик Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви.
Бракосочетание
Около 1889

Жена: Спасская Юлия Евгеньевна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Куликова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Спасская Юлия Евгеньевна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1892 ст.

Сын: Спасский Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Спасская Юлия Евгеньевна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Посвящение в духовный сан
1893
Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Посвящен в стихарь.
Рождение ребёнка
1895

Сын: Спасский Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Спасская Юлия Евгеньевна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Спасская Евстолия Дмитриевна

Мать ребёнка: Спасская Юлия Евгеньевна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
30.10.1911 ст.
Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Спасская Неонила Дмитриевна

Мать ребёнка: Спасская Юлия Евгеньевна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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