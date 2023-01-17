Одинцов Николай Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Работа или профессия
1903
Послушник в Спасо-Прилуцком монастыре на клиросном содержании.
Образование
1903
Уволен из IV класса Духовного училища.
Военная служба
1905
Участник русско-японской войны.
Место жительства
С 1906
Из военных, уволен в запас. Живет в Спасо-Прилуцком монастыре. Холост.
Место жительства
С 1907
Живет в Богородском Сямском монастыре.
Военная служба
С 1914 по 1917
Участник Первой Мировой войны.
Место жительства
1917
Образование
Неизвестно
Окончил 3 класса Вологодского Духовного училища.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно