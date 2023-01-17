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Одинцов Николай Евгеньевич

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Место рождения

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Одинцов Евгений Александрович

Мать: Одинцова Александра Ивановна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1903
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Послушник в Спасо-Прилуцком монастыре на клиросном содержании.
Образование
1903
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из IV класса Духовного училища.
Военная служба
1905
Участник русско-японской войны.
Место жительства
С 1906
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Из военных, уволен в запас. Живет в Спасо-Прилуцком монастыре. Холост.
Место жительства
С 1907
Живет в Богородском Сямском монастыре.
Военная служба
С 1914 по 1917
Участник Первой Мировой войны.
Место жительства
1917
Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Образование
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил 3 класса Вологодского Духовного училища.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинцова Александра Моисеевна

Смерть
Неизвестно
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