Одинцов Александр Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения19.03.1873 ст.
Дата смерти26.07.1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1873 ст.
Образование
С 1883 по 1885
Окончил 2 класса Вологодского Духовного училища.
Место жительства
С 1885 по 1902
Проживал в доме отца.
Работа или профессия
1902
Послушник. Вологодский Свято-Духов монастырь.
Работа или профессия
С 30.07.1903 по 19.11.1903 ст.
Иванищево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Леонтиевской Кочковской приходской церкви Тотемского уезда.
Место жительства
1904
Проживает при отце.
Работа или профессия
С 28.07.1905 ст.
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Тотемского градского Богоявленского собора.
Работа или профессия
13.11.1907 ст.
По собственному прошению перемещён в Преображенскую Карачуновскую церковь Кадниковского уезда.
Смерть
26.07.1909 ст.
Отпет в Богородицкой кладбищенской церкви г.Вологды и похоронен на Богородском кладбище.