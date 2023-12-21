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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о продаже участка надельной земли крестьянам селения Иванищево Шуйской волости и др. 1904 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 7968.
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Леонтиевской Кочковской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9142Иванищево, с. каз.при колодцах.150100153044Церковь православная 1. Торжок.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1513. Иванищево, село бывшее государственное, при ручье безъим., дворов 11, жителей 60, церковь православная, 36 лавок, ярмарка 25-го марта (Благовещенская)
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
4646ИванищевоИванищевск.Леонтьевский-Ростовскийбывшие государственные15019113131
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Иванищево3750116деревняРусские27524799
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Еванищево (сс. кх,3 торг. зав.,масло-арт.,шк. I ст.,телефон)7333деревняЗимнее: 0 км. Летнее: 0 км.Зимнее: 18 км. Летнее: 18 км.Зимнее: 80 км. Летнее: 86 км.1927
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
32993Иванищеводеревня59°13'с.ш.41°01'в.д.O-37-035
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19632424188д Иванищеводеревня