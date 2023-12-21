деревня Иванищево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Иванищево

Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о продаже участка надельной земли крестьянам селения Иванищево Шуйской волости и др. 1904 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 7968.
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Леонтиевской Кочковской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9142Иванищево, с. каз.при колодцах.150100153044Церковь православная 1. Торжок.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Шуйская волость
1513. Иванищево, село бывшее государственное, при ручье безъим., дворов 11, жителей 60, церковь православная, 36 лавок, ярмарка 25-го марта (Благовещенская)

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Шуйская волость
4646ИванищевоИванищевск.Леонтьевский-Ростовскийбывшие государственные15019113131

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шуйская волость
Иванищево3750116деревняРусские27524799

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Шуйский район, Иванищевский сельсовет
Еванищево (сс. кх,3 торг. зав.,масло-арт.,шк. I ст.,телефон)7333деревняЗимнее: 0 км. Летнее: 0 км.Зимнее: 18 км. Летнее: 18 км.Зимнее: 80 км. Летнее: 86 км.1927

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Междуреченский район
32993Иванищеводеревня59°13'с.ш.41°01'в.д.O-37-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Междуреченский муниципальный район, Сухонское сельское поселение
19632424188д Иванищеводеревня

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