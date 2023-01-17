Баженова (Одинцова) Людмила Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова (Одинцова) Людмила Евгеньевна

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Место рождения

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Одинцов Евгений Александрович

Мать: Одинцова Александра Ивановна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1898

Муж: Баженов Павел Аполлинариевич

Рождение ребёнка
03.09.1899

Дочь: Баженова Александра Павловна

Отец ребёнка: Баженов Павел Аполлинариевич

Глубоковский-Спасопреображенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1901 ст.

Сын: Баженов Аполлинарий Павлович

Отец ребёнка: Баженов Павел Аполлинариевич

Глубоковский-Спасопреображенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1902 ст.

Сын: Баженов Николай Павлович

Отец ребёнка: Баженов Павел Аполлинариевич

Глубоковский-Спасопреображенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1903 ст.

Сын: Баженов Константин Павлович

Отец ребёнка: Баженов Павел Аполлинариевич

Глубоковский-Спасопреображенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1906 ст.

Дочь: Баженова Иллария Павловна

Отец ребёнка: Баженов Павел Аполлинариевич

Глубоковский-Спасопреображенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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