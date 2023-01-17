Баженова (Одинцова) Людмила Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
Около 1898
Рождение ребёнка
03.09.1899
Дочь: Баженова Александра Павловна
Отец ребёнка: Баженов Павел Аполлинариевич
Рождение ребёнка
07.12.1901 ст.
Сын: Баженов Аполлинарий Павлович
Отец ребёнка: Баженов Павел Аполлинариевич
Рождение ребёнка
07.06.1902 ст.
Отец ребёнка: Баженов Павел Аполлинариевич
Рождение ребёнка
08.10.1903 ст.
Сын: Баженов Константин Павлович
Отец ребёнка: Баженов Павел Аполлинариевич
Рождение ребёнка
01.03.1906 ст.
Дочь: Баженова Иллария Павловна
Отец ребёнка: Баженов Павел Аполлинариевич
Смерть
Неизвестно