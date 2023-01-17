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Баженов Павел Аполлинариевич

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Место рождения

Белозерово, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

24.05.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Белозерово, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын диакона-псаломщика Богородицкой Братковской церкви Вологодского уезда.
Образование
До ?.06.1897 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодское Духовное училище.
Работа или профессия
28.09.1897 ст.
Глубоковский-Спасопреображенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Псаломщик Преображенской Глубоковской приходской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1898

Жена: Баженова Людмила Евгеньевна

Рождение ребёнка
03.09.1899

Дочь: Баженова Александра Павловна

Мать ребёнка: Баженова Людмила Евгеньевна

Глубоковский-Спасопреображенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1901 ст.

Сын: Баженов Аполлинарий Павлович

Мать ребёнка: Баженова Людмила Евгеньевна

Глубоковский-Спасопреображенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1902 ст.

Сын: Баженов Николай Павлович

Мать ребёнка: Баженова Людмила Евгеньевна

Глубоковский-Спасопреображенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1903 ст.

Сын: Баженов Константин Павлович

Мать ребёнка: Баженова Людмила Евгеньевна

Глубоковский-Спасопреображенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1906 ст.

Дочь: Баженова Иллария Павловна

Мать ребёнка: Баженова Людмила Евгеньевна

Глубоковский-Спасопреображенский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
04.12.1906 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Переведён на вакансию псаломщика Вологодской градской Воскресенской церкви.
Работа или профессия
26.09.1907 ст.
Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен в диакона Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно
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