Баженов Павел Аполлинариевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
24.05.1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын диакона-псаломщика Богородицкой Братковской церкви Вологодского уезда.
Образование
До ?.06.1897 ст.
Вологодское Духовное училище.
Работа или профессия
28.09.1897 ст.
Псаломщик Преображенской Глубоковской приходской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1898
Рождение ребёнка
03.09.1899
Дочь: Баженова Александра Павловна
Мать ребёнка: Баженова Людмила Евгеньевна
Рождение ребёнка
07.12.1901 ст.
Сын: Баженов Аполлинарий Павлович
Мать ребёнка: Баженова Людмила Евгеньевна
Рождение ребёнка
07.06.1902 ст.
Мать ребёнка: Баженова Людмила Евгеньевна
Рождение ребёнка
08.10.1903 ст.
Сын: Баженов Константин Павлович
Мать ребёнка: Баженова Людмила Евгеньевна
Рождение ребёнка
01.03.1906 ст.
Дочь: Баженова Иллария Павловна
Мать ребёнка: Баженова Людмила Евгеньевна
Работа или профессия
04.12.1906 ст.
Переведён на вакансию псаломщика Вологодской градской Воскресенской церкви.
Работа или профессия
26.09.1907 ст.
Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен в диакона Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно