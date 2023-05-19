Одинцова (Климовская) Афанасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.04.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Вельский уезд, Чушевице-Покровская волость, деревня Панская.
Рождение ребёнка
03.04.1907 ст.
Сын: Одинцов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Одинцов Василий Евгеньевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно