Одинцова (Климовская) Афанасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцова (Климовская) Афанасия Васильевна

Место рождения

Покрово, Котласский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

12.04.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Покрово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Вельский уезд, Чушевице-Покровская волость, деревня Панская.
Рождение ребёнка
03.04.1907 ст.

Сын: Одинцов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Одинцов Василий Евгеньевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одинцов Василий Евгеньевич

Смерть
Неизвестно
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